Das Abkommen der Stadt Zweibrücken mit dem Kreis Südwestpfalz und der Stadt Pirmasens zur engeren Zusammenarbeit ihrer Verwaltungen muss noch von der Behörde ADD sowie vom Innen- und dem Bildungsministerium genehmigt werden. Bis Ende 2024 wollen die beiden Städte und der Kreis mehrere Behörden zusammenlegen. Einem ersten Teil der Übereinkunft hat der Zweibrücker Stadtrat am Mittwoch nun zugestimmt: Demnach bilden der Kreis und die beiden Städte ein gemeinsames Amt für die Bafög-Bearbeitung. Diese Ausbildungsförderung wird ab Sommer für die gesamte Südwestpfalz zentral in der Pirmasenser Kreisverwaltung bearbeitet. Anträge können weiterhin online gestellt werden; Zweibrücker können aber auch weiterhin Papier-Formulare vor Ort in ihrem Rathaus einreichen.