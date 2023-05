Nachdem diesen Monat zwei ihrer Geldautomaten gesprengt wurden, hat die Sparkasse die Möglichkeiten, an Bargeld zu kommen, stark eingeschränkt. Nun rudert sie etwas zurück.

„Wir haben erkannt, dass die Bereitstellung unserer Geldautomaten während der Servicezeiten nicht ausreichend ist und daher eine Anpassung vorgenommen“, erläutert der Vorstand der Sparkasse Südwestpfalz die Entscheidung. Die Sparkasse habe ihr Sicherheitskonzept nochmals angepasst und die Zeiten, an denen Bargeldverfügungen an den Geldautomaten möglich sind, wieder etwas ausgedehnt. Am Mittwoch hatte sie beschlossen, dass es in den Automatenfilialen gar kein Bargeld mehr gibt, in den mit Personal besetzten Filialen – mit Ausnahme der Hauptgeschäftsstellen – nur noch während der Öffnungszeiten.

Ab Dienstag sind Ein- und Auszahlungen in den personenbesetzten Geschäftsstellen montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr möglich – also auch während der Mittagspause. Weiterhin sind Bargeldaus- und -einzahlungen in der Geschäftsstelle Bahnhofstraße und der Selbstbedienungsfiliale Marienstraße in Pirmasens sowie in der Geschäftsstelle am Schlossplatz in Zweibrücken täglich von 6 bis 23 Uhr möglich.

In Wallhalben gibt’s auch Bargeld

In der Selbstbedienungsfiliale in Wallhalben, die gemeinsam mit der Volksbank Kaiserslautern betrieben wird, sind Bargeldverfügungen am Automaten der Volksbank auch für Kunden der Sparkasse Südwestpfalz täglich zwischen 6 und 23 Uhr möglich. „Sobald die Sparkasse die Umsetzung weiterer Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten kann, sind auch wieder Bargeldein- und -auszahlungen in allen anderen SB-Stellen möglich“, schreibt die Sparkasse.

Wegen der Einschränkungen wurde auch der Fahrplan der fahrbahren Geschäftsstelle komplett verändert. „Wir werden den Fahrplan in einer Übergangszeit primär an die Standorte unserer stark frequentierten Selbstbedienungsfilialen anpassen, damit entfallen alle weiteren Haltepunkte bis auf Weiteres“, beschreibt der Vorstand die Hintergründe der Anpassung. Der Sparkassenbus kommt ab Dienstag montags und mittwochs nach Niederauerbach (8.30 bis 10.30 Uhr), Bubenhausen (10.45 bis 13 Uhr) und Hornbach (14 bis 16 Uhr); dienstags und donnerstags nach Lemberg (8.30 bis 10.30 Uhr), an den Pirmasenser Wasserturm im Sommerwald (10.45 bis 13 Uhr) und Hermersberg (14 bis 16 Uhr); und freitags nach Trulben (8.30 bis und Rieschweiler. Das Fahrzeug steht jeweils vor der Selbstbedienungsfiliale, in Niederauerbach nahe der Bushaltestelle Kirrberger Straße. Alle anderen Haltepunkte entfallen vorerst. Das betrifft knapp 50 kleinere Dörfer, die keine Filiale mehr haben. Dort hielt der Bus bisher einmal die Woche für 30 bis 45 Minuten.

Die Sparkasse bittet darum, auch alternative Möglichkeiten zu nutzen und sich zum Beispiel beim Einkaufen im Supermarkt mit Bargeld zu versorgen.