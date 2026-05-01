Was jahrelang erlaubt war, ist seit November verboten: Unter der Autobahnbrücke in Ixheim dürfen keine Autos mehr parken. Dagegen gibt es weiter Widerstand.

Die Flächen am Ortsausgang von Ixheim dienten jahrzehntelang als Parkplatz. Ein Teil war sogar eigens als Mitfahrerparkplatz ausgewiesen und hatte beim Bau des Ixheimer Kreisels eine eigene Abzweigung bekommen. Doch 2024 hat die Autobahn GmbH die Stadt darauf hingewiesen, dass die parkenden Autos aus ihrer Sicht eine Gefahr für die Brücke seien. Würden sie anfangen zu brennen, könne es zu erheblichem Hitzestau und dadurch zu massiven Schäden an der Brücke kommen. Die Stadt hat sich daraufhin entschieden, den Mietvertrag für die Parkflächen nicht zu verlängern, um nicht für mögliche Schäden haftbar gemacht zu werden.

Dennoch bleibt der Parkplatz ein Thema. Karin Schowalter aus Hornbach hat eine Online-Petition für die Parkflächen gestartet, auf die sie auch mit Plakaten und Handzetteln hinwies. Auch die Zweibrücker Mennonitengemeinde will sich mit der Schließung nicht abfinden. In der Einwohnerfragestunde der Stadtratssitzung am Mittwoch fragte deren Vorsitzender Philipp Simmet: „Welche Lösungsmöglichkeiten sieht die Stadt?“ Der Parkplatz sei notwendig, und die Flächen seien schließlich da und bereits versiegelt. Die Mennonitengemeinde trifft sich in der Bitscher Straße 75, knapp 200 Meter von den Parkflächen entfernt.

Die Stadt macht der Glaubensgemeinschaft aber keine Hoffnungen: Die Kirchengemeinde sei verpflichtet, selbst eine gewisse Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung zu stellen, und ein Mitfahrerparkplatz sei auch nicht als Parkfläche für kürzere Besuche gedacht, erläuterte Bürgermeister Christian Gauf in der Antwort der Stadt. Die Stadt habe nicht die Absicht, den Mietvertrag mit der Autobahngesellschaft zu erneuern. Diese und der Landesbetrieb Mobilität seien die richtigen Ansprechpartner. Aus Sicht der Stadt gebe es im südlichen Bereich von Ixheim auch keine Flächen, die als Ausweichflächen zur Verfügung stehen. „Wir haben Ersatzflächen gesucht“, versicherte Peter Ernst vom Bauamt. Diese lägen aber teilweise im Überschwemmungsgebiet oder gehörten nicht der Stadt.