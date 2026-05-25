Der Landesbetrieb Mobilität kündigt eine Großbaustelle ab 8. Juni an der L477 an. Betroffen sind alle Autofahrer, die in Walshausen auf die Autobahn wollen.

Eine der wichtigen Landstraßen im Zweibrücker Land wird ab 8. Juni für voraussichtlich drei Wochen voll gesperrt. Das kündigt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in einer Pressemitteilung an. Es geht um die L477; also die Landstraße vom Stambacher Berg kommend in Richtung Walshausen. Insgesamt investiert der LBM rund 210.000 Euro in die neue Asphaltdecke.

Zwischen der Abzweigung zur Landstraße am Stambacher Berg (L471) und der Autobahnauffahrt wird auf einer Länge von rund 850 Metern eine neue Asphaltdecke eingebaut. Während der Bauarbeiten gilt vor Ort laut LBM eine Vollsperrung. Ebenfalls dicht: die Autobahnauf- und abfahrt in Fahrtrichtung Zweibrücken und die Verbindung zur Landstraße zum Steitzhof.

„Beide Straßen können während der Bauzeit nicht befahren werden“, bemerkt der LBM. Nicht von der Vollsperrung betroffen ist die Autobahnauf- und abfahrt in Fahrtrichtung Pirmasens. Von der Autobahn kommend kann man dann aber nur nach links abbiegen in Richtung Walshausen.

Land investiert 210.000 Euro

Die offizielle Umleitung verläuft laut LBM übers Outlet, die Truppach, durch Contwig und dann durchs Schwarzbachtal. Wer von Dellfeld kommend direkt nach Zweibrücken will, kann aber auch durch Contwig in Richtung Dorndorf-Kreuzung fahren. Das Gewerbegebiet am Steitzhof – Verope und Amazon – sind während der Bauarbeiten nur über K13 vom Outlet kommend erreichbar.