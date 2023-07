Nach Maßweiler (siehe hier) ist es nun auch bei Bechhofen passiert. An der L215, zwischen Bechhofen und Homburg-Sanddorf, gibt es eine Abzweigung oberhalb des Hundesportplatzes, die in den Wald führt. Dort kann man bequem parken und mit dem Auto ein Stück Weg in den Wald hinein fahren. Michaela Dumont hat dort am Freitagmorgen einen Haufen illegal abgeladener Dachplatten entdeckt. Wie schon in Maßweiler liegt auch hier die Vermutung nahe, dass jemand illegal Eternit loswerden wollte. Beim Gassigehen mit ihrem Hund ist Michaela Dumont auf die noch nicht einmal versteckte Schweinerei gestoßen. „Ich war zuletzt am Dienstagmorgen hier, da lag da noch nichts“, erzählt die Bechhoferin und ist sichtlich verärgert. Weil das Geschehen sich auf der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland abgespielt hat, ist die Polizei in Homburg für die Verfolgung des Verursachers zuständig. Diese ermittelt nun ausdrücklich wegen „illegaler Müllentsorgung von Asbestplatten“ auf dem „ linksseitigen Waldweg von der L215, Sickinger Straße in Homburg-Sanddorf, in Fahrtrichtung Bechhofen (Rheinland-Pfalz)“. Der Homburger Baubetriebshof sei „zwecks Entsorgung in Kenntnis gesetzt“ worden. Die Polizeiinspektion Homburg bittet um Hinweise zum Verursacher unter Telefon 06841 1060.