Die Sparkasse Südwestpfalz befürchtet einen erneuten Angriff auf ihren Geldautomaten in Contwig. Deshalb gibt es dort nur noch tagsüber an viereinhalb Tagen Bargeld.

Zuletzt hatten Kriminelle Ende April versucht, in Contwig Geld zu erbeuten, nachdem sie bereits im September den Geldautomaten im Contwiger Wasgaumarkt gesprengt hatten. „Um die Gefahr einer weiteren Sprengung einzudämmen, sieht sich die Sparkasse gezwungen, den Zugang zu dem SB-Bereich der Filiale zunächst zu beschränken“, schreibt die Sparkasse. Die Geldautomaten und SB-Terminals stehen deshalb übergangsweise nur noch montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung. Außerhalb dieser Zeiten werden die Geldautomaten der Filiale geleert und außer Betrieb genommen.

Um die Serie von Geldautomatensprengungen zu stoppen, habe die Sparkasse vor allem im vergangenen Jahr in allen Filialen der Region in modernste Sicherheitstechnik investiert. Die Täter scheine dies jedoch nur bedingt abzuschrecken: „Trotz aller Maßnahmen erreichte die Sparkasse durch Zeugen sowie das Landeskriminalamt ernstzunehmende Warnhinweise über auffälliges Verhalten an den Geldautomaten der Geschäftsstelle Contwig. Das Kreditinstitut muss davon ausgehen, dass Spionagemanöver der Täter dazu dienen, Sicherheitstechnik zu identifizieren und im Falle eines Sprengversuchs zu umgehen.“

Sparkasse sieht hohes Sprengrisiko

Wegen der guten Anbindung an die Autobahn und der Nähe zur französischen Grenze sieht die Sparkasse in Contwig ein hohes Sprengrisiko. Zum Schutz der Anwohner und der umstehenden Gebäude sehe sie sich dazu verpflichtet, diese Vorsichtsmaßnahmen vorübergehend einzuführen. Die SB-Bereiche der nächstgelegenen Geschäftsstellen in Niederauerbach, Rieschweiler und am Schlossplatz seien wie gewohnt von 6 bis 23 Uhr geöffnet. Auch der Geldautomat im Outlet stehe für Bargeldauszahlungen zur Verfügung.