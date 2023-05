Zum Auftakt der Aktion Stadtradeln lädt Zweibrücken für Sonntag ab 10 Uhr zum Fahrrad- und Skate-Tag auf den Herzogplatz und zu Radtouren ein.

Auf dem Herzogplatz können Skates, Schutzausrüstung und Helme, ausgeliehen werden. Es gibt einen Skaterparcours und einen Bremskurs von 10.15 bis 11.15 Uhr. Ab 11.30 Uhr beginnt die erste der beiden Skatefahrten durch die Innenstadt, mit Polizeibegleitung und Musik. Die Hobbyrunde ist fünf Kilometer lang, die Fortgeschrittenenrunde die im Anschluss gefahren wird, zehn Kilometer.

Für Radfahrer wurden gemeinsam mit dem Radsportclub 88 Zweibrücken zwei Radtouren ausgewählt und mit gelben Markierungen markiert: Die Hobbyrunde führt über Rimschweiler nach Hornbach. Bis 13 Uhr stehen in Hornbach ein Getränkestand und ein Radshuttle zur Verfügung. Das Radshuttle bringt Räder und Radler auf die Burgerhöhe, dem höchsten Punkt der Runde. Danach geht es über die Bickenaschbachermühle und Mittelbach wieder zurück zum Herzogplatz. Entlang der Hobbyrunde sind 13 Buchstaben zu sehen. Sortiert ergeben sie ein Lösungswort. Für das Lösungswort in Kombination mit dem Stempel von der Getränkestation gibt es am Infostand auf dem Herzogplatz eine kleine Belohnung. Die Sportlerrunde führt über Hornbach ins französische Waldhouse und über Altheim wieder zurück auf den Herzogplatz. Für E-Bikefahrer sind entlang dieser Route auch Alternativstrecken abseits der Straße im Angebot.

Live-Musik auf dem Herzogplatz

Auf dem Herzogplatz kann man an einem Gewinnspiel teilnehmen. Hauptpreis ist ein Mountainbike von Radsport Sieber, das gegen 14 Uhr verlost wird. Es gibt es Essen und Getränke, Live-Musik mit The Red Couch und eine E-Bike-Teststation. Die Verkehrswacht codiert Räder mit einem Sicherheitscode und bringt das Rote-Ritter-Mobil mit Kinderfahrzeugen, Spielgeräten und Verkehrsschildern mit. Der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) stellt sein Lastenrad, das man kostenlos für einen oder mehrere Tage ausleihen kann, und sein Radtourenprogramm für die Südwestpfalz und die Saarpfalz vor. Auch die Stadtradler sind mit einem Infostand vor Ort. Beim Stadtradeln in Zweibrücken kann jeder mitmachen, der hier wohnt, zur Schule geht oder arbeitet und 21 Tage lang Kilometer sammeln. Anmelden kann man sich unter stadtradeln.de.

Parallel findet von 10 bis 16 Uhr der „Contwiger Fahrradfrühschoppen“ statt. Auf dem Rathausplatz kann man Räder ausprobieren, die „Contwiger Luftpumpen“ sorgen für Verpflegung, es gibt eine geführte Familienradtour zum Contwiger Wasserspielplatz, und auch hier gibt es eine Tombola.