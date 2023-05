Zum Einstieg in die Fahrradsaison und in die Aktion Stadtradeln findet am 7. Mai erstmals der „Contwiger Fahrradfrühschoppen“ statt. Bis in den Nachmittag.

Auf dem Rathausplatz erlebt der „Contwiger Fahrradfrühschoppen“ am Sonntag, 7. Mai, 10 bis 16 Uhr, seine Premiere. Uwe Zenker, Geschäftsführer des ortsansässigen Fahrrad-Fachhandels Compression-X, hat unter anderem den Besuch eines Showtrucks der Herstellerfirma Conway organisiert, die Räder für Probefahrten und Ausritte ins nahe Gelände mitbringt.

Die Radsport-Sparte „Contwiger Luftpumpen“ des Motorsportclubs Schwarzbachtal verpflegt an einem Grillstand die Besucher. „Und in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC organisieren wir eine geführte Familienradtour zum Contwiger Wasserspielplatz“, kündigt Zenker an. „Für die Tombola, deren Hauptpreis in einem Mountainbike besteht, werden jede Stunde 100 kostenfreie Lose unter den Gästen verteilt.“ So sollen am Ende 500 Lose in die Trommel wandern, aus der die Contwiger Bürgermeister Nadine Brinette um 15 Uhr die Gewinner zieht.

Viele Besorgungen auch per Fahrrad möglich

„In der Corona-Zeit hat die Fahrradbranche ja etwas mehr profitiert als andere Sparten“, will Uwe Zenker das Fest nutzen, „um einfach auch mal Danke zu sagen“. Und um vorzuführen, „dass man nicht für jeden Zweck das Auto braucht. Vieles lässt sich gut per Fahrrad erledigen, auch kleinere Einkäufe. Gerade hier in Contwig, wo es viele Geschäfte, Büros und auch das Schwimmbad gibt, sind wir in einer guten Situation.“

Zenker selbst und seine Belegschaft im Laden kämen nie mit dem Auto, sondern stets per Fahrrad beziehungsweise Bahn zur Arbeit. „Seit zwei Jahren ist unser Geschäft komplett energieautark“, erzählt der 53-Jährige, dass das Unternehmen seinen Strom über eine große Photovoltaik-Anlage selbst erzeuge. „Immerhin verkaufen wir hier ja auch Elektrofahrräder.“