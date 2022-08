Alexej Goldnik, Bauherr in der Alten Ixheimer Straße, hat am Montag im Zweibrücker Rathaus eine erneute Verlängerung der Straßensperrung beantragt. Wie die Stadtverwaltung am 8. August mitteilte, bittet der Bauherr um Ausdehnung der Sperrung der Alten Ixheimer Straße nun bis zum 9. September. Seinen Antrag habe er per E-Mail eingereicht. „Nach Rücksprache mit dem städtischen Bauamt aufgrund der immer noch herrschenden Gefährdung des öffentlichen Raums“, so hieß es am Montagabend, habe die Stadtverwaltung dem Antrag stattgegeben. Die genannte Gefährdung werde in der mangelhaften Standfestigkeit der Gebäude gesehen. Die Rathaus-Pressestelle betont, dass die gewünschte Sperrzeit-Verlängerung nur unter der Bedingung genehmigt werde, dass die Abrissarbeiten so forciert werden, „dass die Sperrung bereits vor dem Ende des Beantragungszeitraums aufgehoben werden kann“.