Die Contwiger Grundschule wird komplett nach Stambach umziehen, wo ein Anbau entsteht. Das beschloss der Verbandsgemeinderat am Donnerstagabend einstimmig.

Zuvor hatte der Zweibrücker Architekt Martin Grub dem Rat seine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorgestellt. Danach kämen ein Anbau in Stambach samt Sanierung auf 4,1 Millionen. Das untere Gebäude könnte dafür verlängert werden. Die Sanierung und Erweiterung des Contwiger Gebäudes käme auf 6,9 Millionen. Ein Neubau würde mit 7,5 Millionen Euro zu Buche schlagen – ohne Grundstück und Erschließung, aber mit Turnhalle. Er empfahl die günstigste Variante in Stambach, die zudem bei den laufenden Kosten die günstigste sei. Vom Energieverbrauch werde das sanierte Gebäude einem Neubau in nichts nachstehen, sagte er auf Nachfrage von Fred Konrad (Grüne).