Das Zweibrücker Freibad wird nach Informationen der RHEINPFALZ am 1. Juli – aber unter strengen Auflagen. Die Stadtwerke, Betreiber des Bades, werden ab 14.30 Uhr in einer Pressekonferenz darüber informieren, welche Regeln mit einem Besuch des Bades verbunden sein werden, um die gültigen Hygienevorschriften einzuhalten.

Auch das Contwiger Freibad öffnet am 1. Juli seine Pforten, teilte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard gestern auf Anfrage mit. Geöffnet ist das Bad zu zwei Zeitfenstern: von 9 bis 13 sowie von 15 bis 19 Uhr. Dazwischen werde das Bad desinfiziert und gereinigt. Generell dürfen sich maximal 300 Badegäste gleichzeitig im Freibad aufhalten – weniger als die Hälfte dürfen zeitgleich im Wasser sein. „Wir haben das Planschbecken, den Sprungturm und die Rutsche gesperrt. Nur das Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sind auf“, so Bernhard. Im Schwimmerbecken seien die Bahnen in einer Art Rundlauf ausgezeichnet. Eine Maskenpflicht gilt laut Verbandsbürgermeister nur an bestimmten Orten, zudem muss jeder Gast am Eingang ein Kontaktformular abgeben. Dieses kann auf der Internetseite der Verbandsgemeinde heruntergeladen werden.