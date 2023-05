Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Freibad an der Schließ wird am 1. Juli den Badebetrieb aufnehmen. Um die Vorgaben des Infektionsschutzes zu erfüllen, wird das Badeerlebnis stark eingeschränkt sein – sowohl an Land als auch im Wasser.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke hat am Donnerstag lange diskutiert, ob das Freibad öffnet oder geschlossen bleibt. Eine große Mehrheit sprach sich schließlich für eine Öffnung