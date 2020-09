Der direkte Weg von Maßweiler und Reifenberg nach Zweibrücken wird am Montagmorgen bis Jahresende gesperrt. Dann beginnt der Ausbau der Ortsdurchfahrt, und zwar in der Zweibrücker Straße von der Kreuzung an der Kirche bis zum Ortsausgang Richtung Battweiler. Außerdem wird die Straße außerorts auf 1,2 Kilometer Richtung Battweiler erneuert. Die Ausbaustrecke endet zwischen den Abzweigungen zum Waschbrunnen und zum Katzenfels. Deshalb nutzt es auch nichts, den Weg vorbei an der Auberghütte zu nehmen – was überdies gar nicht erlaubt ist.

Die Umleitung wird von Reifenberg über Rieschweiler und den Stockbornerhof nach Battweiler ausgeschildert. Wer nach Zweibrücken möchte, nimmt aber besser gleich den etwas kürzeren Weg von Rieschweiler durchs Schwarzbachtal. Noch kürzer – von Reifenberg aus, nicht von Maßweiler – ist die Strecke über Schmitshausen und Winterbach. Dennoch muss man für die Umleitung sechs bis acht Kilometer mehr in Kauf nehmen.

Die Busse Richtung Zweibrücken fahren über Rieschweiler und Battweiler, wodurch sich vor allem für Reifenberg, Maßweiler und Schmitshausen Änderungen am Fahrplan ergeben. In Reifenberg wird an der Abzweigung der Poststraße zur Höhgasse eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.