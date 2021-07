Die Verkehrsführung auf der A 8 in Richtung Saarland ist Mitte dieser Woche in Höhe der Brücke über den Hornbach auf die Gegenfahrbahn verlegt worden. Dort steht den Autofahrern nun pro Fahrtrichtung ein verengter Fahrstreifen zur Verfügung. Seit Mittwoch fließt der Verkehr deshalb an dieser Stelle etwas zäh, und es kommt auch mal zu einem kleinen Stau. Die Hornbachbrücke wird in den nächsten Wochen abgerissen und bis Mitte 2023 neu gebaut. Das teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Zunächst werden bis Ende 2021 der Überbau und die Widerlager des Brückenteils in Fahrtrichtung Saarland erneuert. Dabei kommt es laut Autobahn GmbH zu einer mehrtägigen Vollsperrung des Abschnitts zwischen Einöd und Zweibrücken-Mitte. Im Frühjahr 2022 beginnt dann zudem der Bau der Lärmschutzwand. Die Gesamtkosten betragen 4,5 Millionen Euro.