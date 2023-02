Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beteiligt sich mit 58.000 Euro an der Sanierung des Alten Schlachthofes in Worms. Dieser wird zum Freizeit- und Veranstaltungszentrum umgestaltet.

Der Mainzer Ortskurator der privaten Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD), Robert Sommer, übergab gestern Nachmittag den Fördervertrag an Marc Baumüller von der Alter Schlachthof GmbH & Co. KG. Dieses Unternehmen ist federführend in der Transformation des Areals Alter Schlachthof zum Erlebniszentrum „Matadero“ mit Restaurants, Manufakturen, Handel und Eventflächen.

Einer Mitteilung zufolge stammen die 58.000 Euro für die Dach- und Fassadensanierung des historischen Ensembles aus Spenden und Erträgen der Stiftung sowie Mitteln der Lotterie Glücksspirale. Landesweit fördert die DSD nach eigenen Angaben mehr als 280 historische Objekte.

„Beeindruckende Jugendstilbauten“

Der Schlachthof nahe des Rheins im Wormser Südosten wurde Ende der 1980er-Jahre stillgelegt und seither zum Teil abgerissen. Übrig geblieben sind laut DSD „architektonisch beeindruckende Jugendstilbauten“, namentlich die ehemalige Verbindungshalle, das Kühlhaus, der Wasserturm und das Maschinenhaus.