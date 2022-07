Neun Tage Rummel und Weingenuss: Vom 28. August bis zum 4. September steigt in Worms das Backfischfest. Neben traditionellen Programmpunkten wie Umzug, Weinprobe und Fischerstechen kündigen die Veranstalter Neues an. Zum Beispiel eine nächtliche Drohnenshow.

Anstelle eines Feuerwerks sollen zum Abschluss des Backfischfests 100 leuchtende LED-Drohnen am Nachthimmel fliegen und in spektakulären Formationen bunte Objekte und Muster kreieren. Die rund achtminütige Show, die am zweiten Festsonntag (4. September) ab 21 Uhr an der Rheinpromenade stattfindet, werde musikalisch untermalt. Das berichtet Sascha Kaiser, der Geschäftsführer der städtischen Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft (KVG), die für das Rahmenprogramm des Fests verantwortlich ist.

In 89 Jahren Backfischfest haben sich einige Veranstaltungen zu festen Programmbestandteilen entwickelt. Da ist zum Beispiel die Eröffnungsfeier am Samstag, 27. August, auf dem Marktplatz. Um 15.15 Uhr „übergibt“ dort der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) die Amtsgeschäfte der Stadt für die Dauer des Fests an Markus Trapp, den „Bojemääschter vun de Fischerwääd“. Im Mittelpunkt des Backfischfests steht die Wormser Fischerzunft, die 1106 gegründet wurde und damit die älteste Zunft Deutschlands ist. Der Tross aus OB, „Bojemääschter“, Backfischbraut Kathinka Trapp und Ehrengästen zieht im Anschluss zum Festplatz auf der Kisselswiese am Rhein, der traditionell im „Wonnegauer Weinkeller“ offiziell eröffnet wird.

„Wir sind glücklich, dass das Fest wieder wie gewohnt stattfinden kann“, wird Oberbürgermeister Adolf Kessel in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. 2020 musste das Backfischfest coronabedingt ausfallen, und im vergangenen Jahr konnte es nur mit einem stark veränderten Konzept stattfinden. Auch „Bojemääschter“ Markus Trapp freut sich auf „ein Backfischfest mit allem, was dazu gehört“. So steigt am ersten Sonntag, 28. August, von 14 bis 17 Uhr der traditionelle Festumzug. Rund 80 geschmückte Wagen, Fußgruppen und Spielmannszüge setzten sich vom Karlsplatz aus in Bewegung. Durch die Innenstadt geht es zur Großen Fischerweide. Am Straßenrand dürften wieder Tausende Besucher stehen und lautstark „Ahoi!“ rufen.

Livemusik und Showabende

Im „Wonnegauer Weinkeller“ und im Festzelt werden wieder Livemusik und Showabende angeboten. Ein Höhepunkt ist die Weinprobe „Hagens Weinschatz“ am Montag, 29. August, von 18 bis 21 Uhr im „Wonnegauer Weinkeller“. Mehr als 400 Weine und Sekte aus Worms und Umgebung können probiert werden. Der Brauchtumsverein der „Fischerwääder“ lädt für den Backfischfest-Mittwoch (31. August) zur „Fischerwääder Kerb“ sowie zur Kinderolympiade mit Lampionumzug in den Abendstunden.

Für das Festzelt kündigt die Stadt einen neuen Betreiber an. Marcus Berkes und seine Kollegen von der Firma „Project 4 Events“ sind in Worms als langjährige Macher des Oktoberfests bekannt. Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Aufgrund der noch immer angespannten Corona-Situation falle der Seniorennachmittag aus, der Hausfrauennachmittag könne aus organisatorischen Gründen nicht stattfinden, teilt die KVG mit.

Auf dem Rummelplatz locken an allen neun Tagen Riesenrad, Losgeschäfte, Süßwarenstände und ein vielfältiges gastronomisches Angebot. Auf Adrenalin-Junkies warten die XXL-Riesenschaukel „Avenger Royal“, der Coaster „Time Machine“ und eine neue Achterbahn, berichtet Dennis Ottinger, Leiter des Bereichs Messen und Märkte der Stadt Worms.

Noch Fragen?

Der Wormser Festplatz am Rhein ist vom 27. August bis zum 4. September täglich von 14 (sonntags ab 12 Uhr) bis 2 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und das komplette Programm gibt es Internet unter www.backfischfest.de.