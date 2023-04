Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von 13. Oktober bis 14. November finden in Speyer zum zweiten Mal SchUM-Kulturtage statt. In den anderen beiden SchUM-Städten Worms und Mainz gibt es diese schon länger. Zum ersten Mal stehen sie nun im Zusammenhang mit der Ernennung der SchUM-Städte als Unseco-Weltkulturerbe,

Teil und Verpflichtung dieser am 27. Juli erfolgten Ernennung ist die Vermittlung der Bedeutung dieses Erbes, also der Bildungsauftrag, der Öffentlichkeit zu sagen, was SchUM bedeutet. Das ist denn