Das friedliebende Speyer als „Kriminalitätshauptstadt“ auch für 2022? Auszuschließen ist das nicht.

Die große Erstaufnahmeeinrichtung in einer im Bundesvergleich eher kleinen Stadt wirkt sich statistisch aus: Die im Zusammenhang mit der AfA erfassten Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz fallen stark ins Gewicht. Und 2022 hatten AfA und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Speyer deutlich mehr Fälle zu bearbeiten als im jetzt ausgewerteten Jahr 2021. Womöglich gibt es in zwölf Monaten also ähnliche Schlagzeilen. Daraus kann aber nicht direkt auf die Sicherheitslage geschlossen werden. Die Werte sind erklärungsbedürftig.

Ein Faktor sei noch erwähnt, der miterklären könnte, warum auch Speyers bereinigte Werte vor anderen pfälzischen Städten liegen: Die hohe Besucherfrequenz zieht auch Übeltäter an.