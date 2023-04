Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

400 Landkreise und kreisfreie Städte gibt es in Deutschland – und Speyer steht in deren Vergleich in einer unerfreulichen Rangliste auf Platz vier: Es geht um die meisten Straftaten pro 100.000 Einwohner. Lediglich Berlin, Frankfurt am Main und Halle an der Saale kommen auf höhere Werte. Was steckt dahinter?

13.158 Straftaten – umgerechnet auf 100.000 Einwohner – stehen für die Bundeshauptstadt in der Liste, die Statistik-Dienstleister Statista in der vergangenen Woche veröffentlicht