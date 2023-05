Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 40 neue Personalstellen soll die Speyerer Stadtverwaltung im kommenden Jahr erhalten. Mit diesem Vorschlag will Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer Stadtratssitzung am Donnerstag (17 Uhr) ihren Entwurf für den Haushaltsplan 2023 vorstellen, wie sie auf Anfrage sagte.

Die gut 1000 Mitarbeiter zählende Verwaltung habe in vielen Bereichen Personalbedarf, um wachsende Aufgaben gut erfüllen zu können. Ein Schwerpunkt werde im Sozialbereich liegen, unter anderem