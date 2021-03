Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann wird nicht wie geplant, seinen Dienst in der Karwoche wieder aufnehmen. Die gesundheitsbedingte Auszeit verlängere sich, teilte das Bistum mit. Der Klinikaufenthalt des Bischofs war ursprünglich für acht Wochen geplant. Das hätte bedeutet, dass Wiesemann die Gottesdienste in der Karwoche beginnend mit dem Palmsonntag wieder hätte feiern können.

Nun verlängere er auf ärztliches Anraten den Aufenthalt, teilte die Bischöfliche Pressestelle auf Anfrage mit. Die Kar- und Ostergottesdienste im Speyerer Dom werden von Weihbischof Otto Georgens und Generalvikar Andreas Sturm geleitet. Das Weitere kläre sich nach der Rückkehr des Bischofs, so die Pressestelle.

Ende Januar hatte Wiesemann bei einer digitalen Diözesanversammlung verkündet, dass er auf ärztlichen Rat hin eine zweimonatige Auszeit nehmen werde. Er sei schon seit einiger Zeit in einer gesundheitlich etwas angeschlagenen Verfassung, sagte der Bischof damals. Die letzten Monate seien sehr kräftezehrend gewesen, und er sei immer wieder an die Grenzen seiner persönlichen Belastbarkeit gestoßen. Er werde sich an einen ruhigen Ort außerhalb der Diözese begeben und dort versuchen – auch mit ärztlicher Unterstützung – wieder zu Kräften zu kommen. Weitere Details nannte der 60-Jährige nicht.