Heute vor 30 Jahren kam hoher Besuch nach Speyer: Am 15. und 16. Juni 1991 war der kanadische Premierminister Brian Mulroney zu Gast beim damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl. Teil des Staatsbesuchs war auch das Hochamt im Speyerer Dom.

Im Domhof-Hotel war ein großes Buffet zu Mulroneys Empfang angerichtet, doch der Ehrengast, der mit seiner Ehefrau Mila in die Pfalz gekommen war, war verschwunden. So erinnerte sich der damalige Domschweizer Bernhard Volk später an den Besuch. Man fand den Premierminister schließlich in einem benachbarten Biergarten – bei einer Bratwurst und einem Stein Bier.

Was wird aus der Ausstellung?

Mulroney war nicht der einzige prominente Politiker, den Kohl in die Domstadt einlud. Während seiner Amtszeit waren unter anderem auch der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow, der französische Premierminister Jacques Chirac und das spanische Königspaar waren hier zu Gast. Die Ausstellung „Weltbühne Speyer“ erinnerte von 2016 bis 2018 im Historischen Museum der Pfalz an die Staatsbesuche in den 80er und 90er Jahren.

Nach dem Antrag der CDU-Stadtratsfraktion, die Schautafeln dauerhaft auszustellen, sucht die Stadtverwaltung weiter nach einem geeigneten Ort. In städtischen Räumen sei kein Platz für die Ausstellung, hieß es im vergangenen Herbst. „Es werden gerade Gespräche mit einem möglichen Partner geführt“, teilt Sprecherin Lisa Eschenbach mit.

Nils fragt: Wer war Helmut Kohl?

Wenn Kinder heute gefragt werden, welche Politiker sie kennen, sagen sie meistens als Erstes Angela Merkel. Die ist als Bundeskanzlerin seit 2005 die deutsche Regierungschefin. Einer ihrer Vorgänger war von 1982 bis 1998 Helmut Kohl. Er stammte aus Ludwigshafen und hatte eine enge Beziehung zu Speyer, wo er schon zur Schule gegangen war. Der Dom war für ihn etwas ganz Besonderes, und deshalb zeigte er ihn mehreren Regierungschefs anderer Länder, die ihn in Deutschland besuchten. Vor 30 Jahren gab es mehrere solcher Besuche in Speyer, die bedeutend waren, weil Kohl dabei über die Wiedervereinigung der damals zwei deutschen Staaten verhandelte. Neben der Bundesrepublik gab es bis 1990 die DDR. Übrigens war auch Angela Merkel bereits in Speyer: 2017 zu Helmut Kohls Beerdigung. Sein Grab befindet sich am Rand des Adenauerparks.