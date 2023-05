Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viele freie Termine gibt es in der kommunalen Impfstelle, seit diese in der vergangenen Woche in die Stadthalle umgezogen ist. Die Verantwortlichen hoffen jedoch, dass sich das ändert. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) äußert sich auch zur Betriebsdauer.

„Wer sich heute beim Landesportal anmeldet, kann morgen in der Stadthalle einen Termin bekommen. Es sind viele Termine frei“, sagte Peter Eymann, Stadtfeuerwehrinspekteur sowie städtischer