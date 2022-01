Corona sorgt für Überraschungen, Impfzentrumsbetreibern wäre mit einer Glaskugel geholfen.

Wer geimpft werden will, hat inzwischen in Speyer ausreichend Möglichkeiten. In der kommunalen Impfstelle gibt es keine Wartezeiten mehr. Dafür gibt es Leerlauf. Die Stadt sagt, die damit verbundenen Personal- und Gebäudekosten sind gerechtfertigt, da es erstens sozusagen um einen höheren Zweck gehe und zweitens die Nachfrage wieder deutlich anziehen werde. Der erste Punkt ist klar. Beim zweiten handelt es sich ein bisschen um Spekulation. Hoffentlich ist die städtische Prognose richtig – für den Kampf gegen das Virus und für das Haushalten mit Steuergeld.