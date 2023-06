Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Kommissarin aus Köln, spezialisiert auf häusliche Gewalt, sagte diese Woche im Prozess gegen einen 27-jährigen Speyerer aus. Diesem wird vorgeworfen, in seiner Wohnung seine frühere Freundin mehrfach verletzt zu haben. Die Einschätzung der Zeugin ließ aufhorchen: In ihrer Zeit in dieser Abteilung der Polizei sei das der bisher schlimmste Fall gewesen.

Die Polizistin war von der Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal als Zeugin geladen worden, weil sie im Rheinland in Amtshilfe für die pfälzischen Kollegen sowohl