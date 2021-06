27 Einsatzstellen musste die Feuerwehr Speyer nach dem Unwetter von Dienstagabend abarbeiten. Von 20 Uhr bis nach Mitternacht waren 50 Frauen und Männer mit zehn Fahrzeugen unterwegs.

Es fiel schnell viel Regen. Insbesondere in Speyer-West kam Hagel dazu. Die Folgen waren in Kellern „und zum Glück nur wenigen Wohnungen“ zu sehen, wie auf Anfrage Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann berichtet. Sie waren vollgelaufen, die Wehr musste pumpen. Im schlimmsten Fall habe ein Keller mehr als 50 Zentimeter unter Wasser gestanden. Die Einsatzkräfte konnten mit ihren Geräten das Schlimmste beseitigen, beim „letzten Zentimeter“ seien dann meist wieder die Eigentümer mit Lappen gefragt, erklärt Eymann.

Größte Einsatzstelle war demnach ein Grundstück im Rabensteinerweg. Eine größere Parkplatz-Fläche war überflutet, teilweise lief das Wasser in Geschäfte hinein. Der Restpostenmarkt Thomas Philipps war betroffen, aber am Mittwoch wieder geöffnet und voll in Betrieb. Im benachbarten Second-Hand-Laden dauerte die Beseitigung der Schäden etwas länger. Das Wasser sei durch Fallrohre gekommen, und die eigentlich für solche Fälle vorgesehen Entwässerungspumpen hätten offenbar aufgrund technischer Probleme ihren Dienst versagt, informiert Thomas-Philipps-Marktleiterin Nicole Dittrich.

Gullydeckel ausgehoben

„Die Anrufe sind überwiegend innerhalb von 20, 30 Minuten hereingekommen“, berichtet Feuerwehrchef Eymann über die Situation am Dienstagabend. Auch die Polizei musste mehrere Einsatzstellen anfahren. Dazu gehörten laut Sprecherin Susanne Lause ein vom Wasser ausgehobener Gullydeckel in der Schützenstraße und ebenfalls der Rabensteinerweg, wo ein Alarm ausgelöst hatte.

Auch in das Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium (FMSG) hat der Starkregen seinen Weg gefunden. Wie die Stellvertretende Schulleiterin Annika Barth auf Anfrage mitteilt, sei durch die Fenster Wasser in einen Klassensaal für Bildende Kunst im Keller der Schule eingedrungen. „Aber zum Glück war es nicht dramatisch“, so Barth, laut deren Auskunft das FMSG immer wieder mit Wasser in den Räumen zu kämpfen habe.

Glück im Unglück: Es wurden laut Feuerwehr keine Personen verletzt.

Auch im Speyerer Umland hat das Unwetter seine Spuren hinterlassen.