Ein schweres Unwetter mit Starkregen hat am Dienstagabend die Gemeinden südlich von Speyer getroffen. Binnen kurzer Zeit liefen ab 20.27 Uhr rund 60 Notrufe bei der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ein, die vor allem nach Mechtersheim ausrücken musste. Dort wurden mehrere Keller und Straßen überflutet.

Besonders betroffen ist die Schwegenheimer Straße. Dort liegt auch am Mittwochvormittag noch Schlamm auf der Fahrbahn, den Grundstücken und in Kellern. Anwohner, Bauhofmitarbeiter, die Straßenmeisterei, Landwirte und eine private Firma sind mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Diese werden nach Angaben der Mitarbeiter vor Ort noch den ganzen Tag andauern. Die Straße ist gesperrt. Bereits in der Nacht begannen die Aufräumarbeiten, die von den ehrenamtlichen Wehrleuten aus Römerberg, Dudenhofen, Hanhofen und Harthausen unterstützt wurden. Die Wehrleute sind auch noch am Mittwoch dabei, die Einsatzstellen abzuarbeiten. Was die Anwohner der Schwegenheimer Straße über die Schäden berichten und wie der Ortsbürgermeister nun vorgehen will, lesen Sie hier.

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen war nachts mit 20 Fahrzeugen und zirka 90 Wehrfrauen und -männern im Großeinsatz. Aufgrund der Vielzahl der Einsatzstellen wurde zur Unterstützung der Lösch- und Hilfeleistungszug des Rhein-Pfalz-Kreises Mitte mit 37 Kameraden und sieben Fahrzeugen hinzugezogen. Nach Angaben von Wehrleiter Stefan Zöller war die Anzahl der Einsätze in Dudenhofen und Harthausen überschaubar. Nach Hanhofen sei die Wehr nicht alarmiert worden.

Regenrückhaltebecken vollgelaufen

In der benachbarten Verbandsgemeinde Lingenfeld wurde die Freiwillige Feuerwehr ab 20.40 Uhr zu 22 Einsätzen, hauptsächlich nach Lingenfeld, gerufen. Laut Wehrleiter Steffen Andres mussten die Kameraden dort Keller leerpumpen. In Westheim und Schwegenheim waren es jeweils zwei Einsatzstellen. In Schwegenheim sei das Regenrückhaltebecken am Wohngebiet „Oberer Waldacker“ vollgelaufen, sodass das Wasser zurück in die Keller der Anwohner gedrückt worden sei, sagt Andres. Zu Hilfe wurde das THW aus Speyer gerufen, das mit starken Pumpen den Pegel im Rückhaltebecken senkte, sodass das Wasser nicht mehr in die Keller floss. Die Wehreinheiten aus Lingenfeld, Schwegenheim und Westheim waren mit 51 Kameraden und neun Fahrzeugen bis 1 Uhr nachts im Einsatz.