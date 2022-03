Bitte keine voreiligen Planungen für die Hauptfeuerwache, wenn das genaue Platzangebot noch nicht bekannt ist!

Die Eile ist verständlich. Speyer hat schon lange eine neue Hauptfeuerwache nötig. Die Stadt weiß das. Die Wehr macht Druck. Die Politik macht Druck. Ein großer Planungsauftrag soll dafür in diesem Jahr erteilt werden. Aber ist das schon sinnvoll, bevor klar ist, ob das bisherige Areal des Technischen Hilfswerks (THW) einbezogen werden kann? Die Stadt müsste sicherstellen, dass keine unnötigen Kosten dafür entstehen, dass etwa das Gelände des Baubetriebshofs in die Planung einbezogen wird, am Ende aber nicht benötigt wird, da doch eine Einigung mit dem THW zustande kommt. Das Verfahren ist zwar kompliziert, aber genau diese Einigung deutet sich an. Sie sollte definitiv abgewartet werden.