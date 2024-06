Wann die B39 zwischen der Anschlussstelle Dudenhofen bis zum Richtungsanschluss Speyer-Vogelgesang erneuert wird, steht immer noch nicht fest. Wie die Speyerer Dienststelle des Landesbetriebs Mobilität (LBM) auf Anfrage mitteilt, stünden diesbezüglich noch Abstimmungen mit der Stadtverwaltung Speyer aus. „Es geht darum, dass eventuelle Umleitungsstrecken frei sein müssen“, so Dienststellenleiter Martin Schafft. Dies betreffe nicht nur etwaige Bauvorhaben seitens der Stadt, sondern auch beispielsweise Versorgungsleitungen der Stadtwerke. Geplant hatte der LBM, auf dieser Teilstrecke der B39 in beiden Fahrtrichtungen die Fahrbahndecke zu sanieren und dies in mehreren Abschnitten zu bewerkstelligen, um keine Vollsperrung veranlassen zu müssen. Die Gespräche mit der Stadt sollten „demnächst“ stattfinden, so Schafft. Einen Termin für die Bauarbeiten gebe es noch nicht.