Die für 2024 vorgesehene Sanierung eines Abschnitts der B39 bei Speyer wird offenbar verschoben. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Anfrage mitteilte, plane die Stadt Speyer ebenfalls für dieses Jahr Baumaßnahmen, welche die Arbeiten an der B39 tangieren würden. Ursprünglich war angedacht, die Fahrbahndecke der Bundesstraße von der Anschlussstelle Dudenhofen bis zum Richtungsanschluss Speyer-Vogelgesang in beiden Richtungen zu erneuern. Laut Martin Schafft, Leiter der Speyerer LBM-Dienststelle, seien umfangreiche Asphaltarbeiten erforderlich, die in mehreren Abschnitten ausgeführt werden sollten. Derzeit gehe man jedoch davon aus, „dass wir die Sanierungsarbeiten auf der B39 nicht in diesem Jahr werden durchführen können“. Für 2025 indes sind weiterhin Instandsetzungsarbeiten an der B9 zwischen den Anschlussstellen Dudenhofen und Speyer-West geplant. Wie sich diese umsetzen lassen, wenn die Sanierung der B39 verschoben wird, „muss man sehen“, sagt Schafft: „Sicher ist nur, dass wir nicht beide Vorhaben gleichzeitig machen können.“