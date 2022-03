Gut, dass die Entscheider beim Wettbewerb um die Gestaltung des Industriehof einen Konsens gefunden haben.

Wenn es um das beliebte, aber über Jahre teilweise dem Verfall preisgegebene Gelände in Rhein-Nähe geht, spielen in Speyer häufig Emotionen mit. Nach viel Palaver 2018 und 2019 hat die Stadt nun gemeinsam mit den stark in den Industriehof investierenden Besitzern einen Weg eingeschlagen, um die Zukunft zu sichern.

Die genauen Pläne sind noch geheime Kommandosache. Klar ist: Sobald sie vorliegen, muss genau hingeschaut werden, was im Bestand geplant ist und was in der „freiraumplanerischen Vertiefung“. Dass dies dann eins zu eins umgesetzt wird, ist auch lange noch nicht gesagt. Hier wird die Öffentlichkeit ganz gewiss ein weiteres Mal wachsam sein.