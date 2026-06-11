In und um Speyer stockt der Verkehr, seit am Mittwoch die A61 für eine Fahrbahnsanierung ab dem Kreuz Speyer in Richtung Hockenheim gesperrt wurde. Im Berufsverkehr am Donnerstag war das auf der B9 in südliche Fahrtrichtung, auf der B39 in Richtung Baden, aber auch auf der innerstädtischen Achse über Wormser Landstraße und Bahnhofstraße spürbar, wo viele Autofahrer offenbar zwischen den Bundesstraßen abkürzen wollten und es zu langen Rückstaus kam. „Es schiebt sich viel über die B39“, so auch die Beobachtung bei der Polizeiinspektion. Die neue Tempobeschränkung auf der B9 wegen Brückenschäden erschwere ebenso den Verkehrsfluss.

Die aktuelle A61-Sperrung ist bis Sonntag angekündigt, ab Mittwoch, 17. Juni, sei dann die Gegenrichtung betroffen, was ähnliche Auswirkungen für den in nördlicher Fahrtrichtung an Speyer vorbeifließenden Verkehr haben könnte. Am Montag, 22. Juni, sollen die Arbeiten laut Autobahn GmbH fertig sein.