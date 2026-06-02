Brückenschäden bremsen auf der B9 bei Speyer den Verkehr aus. Wie die Speyerer Dienststelle des Landesbetriebs Mobilität (LBM) am Dienstagnachmittag mitteilte, darf die Überführung der Fernstraße über die L528 (Iggelheimer Straße) ab sofort nur noch mit reduzierter Geschwindigkeit überquert werden. Demnach gilt im Bereich der Anschlussstelle Speyer-West nunmehr bis auf Weiteres in beiden Fahrtrichtungen Tempo 50 statt 100. Lastwagen müssen darüber hinaus einen Mindestabstand von 50 Metern einhalten.

Laut LBM wurden bei einer Überprüfung der B9-Brücke am 1. Juni neue Risse an beiden Brücken-Überbauten entdeckt. „Da die Rissbilder auffällig sind und zudem bei der turnusgemäß stattgefundenen letzten Bauwerksprüfung noch nicht vorhanden waren, müssen nun kurzfristig weitere Untersuchungen zur Ermittlung der Schadensursache veranlasst werden“, so die Landesbehörde. Bis die Ergebnisse der Untersuchungen von Bohrmehl- und Spannstahlproben vorlägen, müssten „als vorsorgliche Maßnahme umgehend Verkehrsbeschränkungen angeordnet werden“. Die Beschränkungen des Verkehrs gelten demnach, „bis neue Erkenntnisse über den Bauwerkszustand vorliegen“. Der LBM bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Die Maßnahmen seien „notwendig und dringlich“.