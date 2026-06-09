Bauarbeiten auf der A61 zwischen Speyer und Hockenheim sorgen bis Ende Juni für Verkehrseinschränkungen.

Wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilt, wird zwischen der Rheinbrücke und dem Autobahndreieck Hockenheim die Fahrbahndecke in beiden Richtungen saniert. „Um die Arbeiten in dieser kurzen Zeit abschließen zu können, muss die A61 halbseitig gesperrt werden“, heißt es. Die Arbeiten gliedern sich in mehrere Abschnitte. Los geht es bereits am Mittwoch, 10. Juni. Dann sind zunächst die Anschlussstelle Hockenheim auf der Südseite sowie die Fahrbahn von Speyer Richtung Hockenheim an der Reihe. Die A61 ab Kreuz Speyer ist bis voraussichtlich Sonntag, 14. Juni, gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die B9 und B39 über die Salierbrücke und anschließend in Richtung A6 oder A5 und ist ausgeschildert. Ab Mittwoch, 17. Juni, wird die Gegenrichtung saniert – also die Fahrbahn von Hockenheim Richtung Speyer sowie die Anschlussstelle Hockenheim Nord. Wer aus Richtung Heilbronn (A6) und Karlsruhe (A5) kommt, müsse aufgrund einer anderen Baustelle bereits ab dem Walldorfer Kreuz über die A5 bis zum Kreuz Heidelberg und dann über die A656 bis zum Kreuz Mannheim ausweichen. Dort könne auf die A6 nach Saarbrücken aufgefahren und am Kreuz Frankenthal auf die A61 gewechselt werden. Die Umleitung aus Richtung Mannheim (A6) über die B39 und B9 bis zum Kreuz Speyer, an dem wieder auf die A61 aufgefahren werden könne, sei ebenfalls ausgeschildert. Die Arbeiten sollen bis Montag, 22. Juni, abgeschlossen sein.