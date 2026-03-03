Die Sparkasse Vorderpfalz hat die Zugänglichkeit ihres Geldautomaten im Vorraum des Bürgerbüros Maximilianstraße, Standort „Alte Münze“, in Speyer wieder ausgeweitet.

Der Geldautomat sowie das SB-Terminal für Überweisungen und Auszüge sind laut Sparkasse seit Anfang März wieder täglich von 7.30 bis 23 Uhr verfügbar. Sie wurden damit – wie früher – von den Öffnungszeiten des Bürgerbüros entkoppelt. Zwischenzeitlich hatte es nach einem Vandalismus-Vorfall eine andere Situation gegeben: Ein im Nachhinein ermittelter 75-Jähriger hatte in der Nacht auf den 13. November 2025 im Vorraum des Bürgerbüros den Inhalt eines Pulverfeuerlöschers versprüht. Danach hatten Stadt und Sparkasse die Zugänglichkeit des Bank-Servicebereichs an die des Bürgerbüros gekoppelt. Das wurde jetzt laut Sparkasse-Sprecherin Sarah Schönberger rückgängig gemacht, um den Service für die Kunden des Kreditinstituts zu verbessern. Die Automaten in diesem zentralen Bereich der Innenstadt seien sehr gefragt. Nach der Entscheidung aus dem November hatte die Stadt auch noch die Öffnungszeiten ihres Bürgerbüros verkürzt, was die Nutzbarkeit des Geldautomaten weiter eingeschränkt hatte.