Die geplante Entscheidung im Architektenwettbewerb zur Neuentwicklung des „Sparkassen-Quartiers“ am Willy-Brandt-Platz ist am Mittwoch vertagt worden.

„Das Beurteilungsgremium konnte sich noch nicht auf einen Gewinnerentwurf einigen“, teilte ein Sprecher der Sparkasse Vorderpfalz kurz vor dem presseöffentlichen Präsentationstermin mit. In einem freien Architektenwettbewerb hatten sechs eingeladene Architekturbüros ihre Vorstellungen für eine Umgestaltung der Sparkassen-Hauptstelle eingebracht. Die Immobilie wird nicht mehr in voller Größe für Bank-Zwecke benötigt. Sie soll auch künftig eine Bankfiliale enthalten, aber unter anderem auch Mietwohnungen mit einer Wohnfläche von zirka 2900 Quadratmetern. Dafür ist ein Umbau des Quartiers erforderlich.

In der Jury sitzen laut Sparkasse Vertreter der Bank, der Stadt Speyer, des städtischen Gestaltungsbeirats und des eingeschalteten Projektentwicklers DAL Bautec. Vorsitzender ist Architekt Zvonko Turkali. Das Gremium habe nach den Beratungen am Mittwoch „drei herausragende Entwürfe in die engere Wahl gezogen“, teilt die Sparkasse mit. Es sehe aber noch Ergänzungsbedarf. Alle drei Entwürfe seien „sehr attraktiv und durchdacht“, so Vorstandsvorsitzender Thomas Traue. Die Architekturbüros müssten ihre Arbeiten nun aber um „weitere Details“ ergänzen. Eine Entscheidung sei noch in diesem Jahr geplant, Vertragsverhandlungen mit dem Gewinner folgten Anfang des kommenden Jahres.