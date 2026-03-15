Der Frühling kann kommen. Tausende Zuschauer und 1000 Grundschulkinder werden Zeuge, als am Sonntag auf der Klipfelsau der Winter verbrannt wird. Alle haben Lust auf Sonne.

Wie schon im vergangenen Jahr, treffen sich die Mitwirkenden am Sommertagszug am Ölberg neben dem Dom. Ehrenamtliche des Verkehrsvereins Speyer (VVS) sortieren an diesem Lätare-Sonntag die Gruppen und achten auf den richtigen Laufweg. Der führt durch den Domgarten gen Festplatz und von dort auf der Straße zur Klipfelsau. Für die Polizei ist es ein entspanntes Fest: „Keine besonderen Vorkommnisse“, heißt es seitens der Gesetzeshüter.

Der Schneemann wartet bereits vor der Einfahrt, so dass auch die Kinder der teilnehmenden Grundschulen die große Figur aus der Nähe bestaunen können. Georgina (9) aus der Woogbachschule freut sich, mitlaufen zu dürfen. Ein großer Regenbogen ist quer über ihre Stirn gemalt. „Der Sommertagszug ist gut, weil der Schneemann verbrannt wird“, sagt Georgina. Den habe sie im vergangenen Jahr schon „Bobby“ getauft. Konkrete Vorstellungen über Tätigkeiten im Frühling hat die Grundschülerin auch: „Wenn es warm ist, mache ich eine Poolparty und trinke Slush-Eis.“ Ihre Freundin Romy (9) fiebert indessen auf ein anderes Ereignis hin: „Auf Ostern, weil wir da Geschenke suchen dürfen.“

Lust auf Eis und Freibad

Wenige Meter entfernt ist Riley (9) in Habachtstellung. In Doppelfunktion ist die Klosterschülerin vor Ort: Zum einen tanzt sie mit der Kinder-Jazztanzgruppe des TSV Speyer ein letztes Mal rund um den Schneemann. Zum anderen singt sie bei der Domsingschule mit, um den Frühling mit schönen Tönen anzulocken. Für Riley ist der Lätarezug aus pragmatischen Gründen eine gute Sache: „Da hat man eine Brezel vor sich, in die man beißen kann.“ Endlich die dicke Decke im Bett loswerden und sich von der Kälte nicht mehr vom Spielen draußen abhalten lassen, das will die junge Domstädterin.

Während sie das Eis auf dem Shirt auf der Brust trägt, freut sich Luana (8) auf ein echtes Exemplar, das in der wärmeren Jahreszeit wieder angesagt sein wird. Und noch eine Sache kann das Mädchen aus der Vogelgesangschule kaum erwarten: „Den Besuch im Schwimmbad.“

Schneemann geht flugs in Rauch auf

An den denken weder Groß noch Klein bei gerade mal vier Grad am Sonntagnachmittag. Lobende Worte wärmen dagegen die Herzen. Sowohl der Vorsitzende des VVS, Uwe Wöhlert, als auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) äußern sich begeistert, welche Kreativität der Kinder beim Basteln der Kostüme gezeigt haben. Für die federführende Organisatorin des Sommertagszugs seit 15 Jahren, Esther Wedekind-Razvi, hat Wöhlert im 80. Jahr des Sommerstagszugs Frühlingsboten für die Blumenvase mitgebracht.

Mit einem Lächeln verabschiedet sich Schneemann Bobby von den Besuchern – kurz und schmerzlos, denn binnen weniger Minuten nach dem Anzünden durch die Feuerwehr erinnert nur noch ein Gerippe an den weißen Riesen. Hoffnung dürfen alle Speyerer haben: Für Mittwoch sind 15 Grad und Sonne gemeldet.