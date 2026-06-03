Kommen mobile Schließfachanlagen in die Innenstadt? Die Verwaltung will mögliche Standorte prüfen und Gespräche führen.

Schon im Dezember hatte die CDU im Beirat für Wirtschaftsförderung angeregt, die Einrichtung von stationären oder mobilen Schließfächern zu prüfen. Der städtische Wirtschaftsförderer Mario Daum hatte auf bereits bestehende Einlagerungsmöglichkeiten etwa bei der Tourist-Info verwiesen. Nun griff die Union das Thema erneut auf. Die Anlagen würden die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt spürbar erhöhen, war Sylvia Holzhäuser (CDU) überzeugt. Die Schließfächer trügen außerdem zu einer „positiven Außenwirkung“ bei, ergänzte Mathias Münzenberger, Inhaber des „Tee-Contor“ in der Roßmarktstraße und früherer Vorsitzender des Bundes der Selbstständigen Speyer-Römerberg. In Ludwigsburg gebe es solche Anlagen bereits. Eine andere Option wären mobile Anlagen. Diese sorgten bei Veranstaltungen für einen „praktischen Mehrwert“, so die CDU.

Solche mobile Optionen seien „die überzeugendste Lösung“, fand Daum. So könnten zeitlich begrenzt Erfahrungen etwa zur Auslastung gesammelt werden. Gerade der Weihnachtsmarkt mit rund sieben Wochen Laufzeit böte sich dafür an. Die Stadt will nun mögliche Standorte abklopfen und beispielsweise mit den Eigentümern der Postgalerie oder des Kornmarktes sprechen.