Der Eröffnungstermin für das neue Lokal „Riva“ im Neubauprojekt „Am Fluss“ steht fest: Auf Instagram wird Dienstag, 27. Februar, als Datum für ein „Grand Opening“ genannt. Die Gaststätte am Rheinufer sei dann dienstags bis sonntags jeweils ab 9 Uhr geöffnet. Inhaber Dario Tolone hat schon in der Vergangenheit als Untertitel „A little piece of Italy“ („Ein kleines Stück von Italien“) sowie ein Abendangebot an Cocktails und Weinen angekündigt. Für Nachfragen dazu war er zuletzt nicht erreichbar. Zunächst war auf eine Eröffnung im Spätsommer 2023 gehofft worden, die dann aber wegen Verzögerungen beim Bau nach hinten wanderte.