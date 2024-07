Der Bau der neuen Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) geht zügig weiter. Der Rohbau ist laut Stephan Theis, Geschäftsführer des DRK Rettungsdienstes Vorderpfalz, so gut wie fertig.

„Es geht mit dem Neubau sehr gut voran, was uns sehr freut“, erklärt Theis auf Anfrage. Zu sehen ist der Rohbau auf einer Fläche nahe des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses schon länger. „Die Rohbauarbeiten werden in der kommenden Woche soweit abgeschlossen sein“, informiert der Geschäftsführer. Zudem würden die Stahlträger für die Fahrzeughallen kommende Woche geliefert. Dort sollen nach Abschluss der Arbeiten sieben Fahrzeuge Platz finden. Die neue Rettungswache entsteht auf rund 2000 Quadratmetern an der Ecke Paul-Egell-/Rulandstraße und soll den aktuellen Standort in der Karl-Leiling-Allee ablösen. Spatenstich war im vergangenen Oktober, mit dem Rohbau war Ende April begonnen worden. Dem Projekt waren unter anderem wegen einer Änderung des Landesrettungsdienstgesetzes längere Planungen voraus gegangen, weil sich danach alle Städte und Gemeinden im Versorgungsgebiet an den Kosten beteiligten. Speyers Anteil beträgt rund 260.000 Euro. Das DRK trägt als Bauherr der Rettungswache 25 Prozent der Kosten. Auf der Baustelle geht es schnell weiter: „Anfang August beginnt der Fassadenbauer, die Fahrzeughalle zu verkleiden“, so Theis. „Da wir derzeit weiterhin im Zeitplan sind, rechnen wir mit der Fertigstellung im 1. Quartal 2025.“ Dann sollen rund 40 Mitarbeiter einziehen können.