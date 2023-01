Durchbruch bei den Vorbereitungen für den Bau einer neuen Rettungswache in Speyer: Alle mitfinanzierenden Gebietskörperschaften in der Vorderpfalz hätten zugestimmt, informiert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD).

Der Prozess hatte sich verzögert, weil die Stadt 2019 eine Änderung des Rettungsdienstgesetzes abwarten wollte. Nach dieser muss nicht mehr sie alleine eine Rettungswache finanzieren, sondern auch Städte und Gemeinden in der Region, die als ein Versorgungsgebiet ausgewiesen sind. Das erforderte wiederum das Okay aus den einzelnen Rathäusern. Seit wenigen Tagen lägen alle Zustimmungen vor, so Seiler.

Kosten für Stadt: Rund 250.000 Euro

Die Rettungswache beim Deutschen Roten Kreuz in der Karl-Leiling-Allee entspricht schon länger nicht mehr den Anforderungen. Der Planungsprozess für einen Nachfolgebau zieht sich rund ein Jahrzehnt hin. Als Standort ist eine Fläche an der Ecke Paul-Egell-/Rulandstraße in Krankenhaus-Nähe auserkoren. „Das Neubauverfahren kann nun in die nächsten Schritte eintreten“, betont Seiler. Sie kündigt Gespräche zunächst mit dem Roten Kreuz an.

Speyer habe seinen geplanten Anteil von 255.000 Euro nicht im Haushalt 2023 eingestellt, werde dies aber 2024 tun, so die OB. Ohne Gemeinschaftsfinanzierung wären für die Stadt mindestens zwei Millionen Euro fällig geworden. Geplant ist ein Gebäudekomplex von mehr als 1200 Quadratmetern mit zwei Fahrzeugbereichen und einem zweigeschossigen Mittelteil.