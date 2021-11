Die Resonanz war groß, als die RHEINPFALZ im Oktober über Michael Bauers Fund berichtete: Der als „Superbauer“ bekannte Entrümpler aus Speyer hatte in der St.-Georgen-Gasse die historische Einrichtung eines Friseursalons ans Tageslicht gebracht. Sie war komplett erhalten, aber über Jahrzehnte in Vergessenheit geraten. Seither hatte ihn die Frage, was mit den seltenen Stücken geschehen soll, umgetrieben. Das Historische Museum der Pfalz hatte Interesse gezeigt, sich aber gegen eine Übernahme entschieden.

Jetzt ist eine Entscheidung gefallen: Ein Apotheker aus Mannheim wird sie erhalten, restaurieren und ausstellen, berichten Bauer und Michael Neugebauer, Eigentümer des Hauses in der St.-Georgen-Gasse. Details stünden noch nicht fest. In letzter Minute habe sich noch ein Barbershop-Inhaber aus Waghäusel gemeldet, der in dem historischen Mobiliar gerne seine Kunden bedient hätte. Da habe er dem befreundeten Apotheker schon die Zusage erteilt gehabt, so Neugebauer. Entrümpler Bauer macht keinen Hehl daraus, dass er die Sache mit dem Barbershop als sehr charmant empfunden hätte: „Da wäre ich als Finder hingefahren und hätte mich in der alten Einrichtung rasieren lassen.“