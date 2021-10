Das Interesse reißt nicht ab am historischen Friseursalon Beutelspacher, den Entrümpler Michael Bauer in einem Anwesen in der St.-Georgen-Gasse ans Tageslicht befördert hat. Die RHEINPFALZ hat darüber am 1. Oktober berichtet. Seither sind weitere Medien darauf angesprungen, zuletzt SWR und „Bild“. Es ist aber immer noch nicht klar, was mit den außergewöhnlichen Stücken geschieht.

„Eine richtige Rarität“ hatte der als „Superbauer“ bekannte Firmeninhaber geurteilt. So etwas Tolles habe er in 16 Jahren als Entrümpler nicht gefunden. Der Salon in der Speyerer Altstadt sei mehr als fünf Jahrzehnte unberührt gewesen, weil eine Nachfahrin des letzten Inhabers bis zu ihrem Tod in diesem Jahr nichts daran verändert und das seltene Mobiliar auch niemandem gezeigt habe.

Stühle, Waschbecken und die ebenfalls erhaltenen Friseurutensilien – vom Lockenwickler über die Trockenhaube bis zur Preisliste aus Kriegszeiten – sollten in ihrer Gesamtheit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, am liebsten in Speyer, lautet der Wunsch von Bauer und Architekt Michael Neugebauer, dem neuen Hauseigentümer.

Speyerer Interessent springt ab

Tatsächlich habe sich nach dem Bericht über den Fund zunächst das Historische Museum der Pfalz interessiert gezeigt. Ein Mitarbeiter habe sich bei ihm gemeldet, so Bauer. Zuletzt habe es aber doch eine Absage gegeben: „Die Restaurierung wäre zu zeitintensiv“, gibt der Finder die Begründung wieder. Bauer bedauert das; einerseits wäre das Museum für ihn ein idealer neuer Besitzer gewesen, andererseits wäre aus seiner Sicht gar nicht viel Restaurierung erforderlich: „Die Patina sollte man eben nicht runtermachen.“

Er habe einige Anrufe von Interessenten erhalten, aber die seien nur an einzelnen, teilweise an die 100 Jahre alten Stücken des ehemaligen Salons interessiert gewesen, berichtet Bauer. Das sei nicht in seinem Sinn. Er suche daher weiter nach Interessenten. Ideen dafür seien ihm über die sozialen Netzwerke schon zugespielt worden. Konkret sei noch nichts. Er habe nun selbst die Initiative ergriffen und seinen Fund dem Friseurmuseum in Ulm angeboten. Eine Rückmeldung dazu stehe noch aus. Ganz groß sei die Eile derzeit nicht, denn die Räume müssten noch nicht geleert werden. Interessenten könnten sich bei ihm unter Telefon 0151 11561278 melden.