Ungewöhnlich große Weberknechte sind in Speyer aufgetaucht. In dichten Pulks sitzen die fremdartigen Spinnentiere an verborgenen Stellen. Menschen gegenüber gelten sie als harmlos. Probleme bereiten könnten sie dennoch, mahnt ein Experte.

Lothar Hensel traute erst seinen Augen nicht. Vor einigen Tagen entdeckte der Speyerer Tierfreund in den äußeren Gewölben des Heidentürmchens im Domgarten ihm bis dato unbekannte