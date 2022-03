Hätte es das Wort in seiner heutigen Bedeutung 1897 schon gegeben, auf Franz Kirrmeier hätte es absolut gepasst: nachhaltig.

Der Herr Kommerzienrat Kirrmeier hat mit Gründung der Celluloidfabrik Speyer nachhaltig in den Standort investiert und gebaut. Er hat mit dem Unternehmen Geld verdient. Die Firma hat zeitweise bis zu 1000 Jobs geboten, so Familien ernährt. Zudem prägt das Fabrikareal seit Gründung einen wesentlichen Teil der Wirtschaft und Gesellschaft der Domstadt. Wie nachhaltig Kirrmeiers Einsatz war, zeigt sich jetzt. Es brummt es wieder richtig auf den 7,3 Hektar an der nach dem Gründer benannten Straße. Alle Beteiligten scheinen inzwischen zueinander gefunden zu haben. Machen die neuen Eigentümer keine Fehler, kann die Stadt an der Stelle eine neue nachhaltige Entwicklung nehmen.