Nahe des Sportplatzes in Berghausen müssen eine Weide und zwei Pappeln gefällt werden. Darüber hat Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) in der Ratssitzung informiert. Grund sei, dass die Bäume in eine dortige Stromleitung fallen könnten. Genau das war am Maifeiertag passiert. Dabei wurde auch ein Gittermast-Umspannpunkt beschädigt. Der verursachte Stromausfall in Teilen von Berghausen, Heiligenstein und Mechtersheim dauerte laut Pfalzwerke zwischen 47 Minuten und etwas mehr als drei Stunden.