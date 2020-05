In Teilen von Berghausen, Heiligenstein und Mechtersheim ist es am Freitag ab 12 Uhr zu einem Stromausfall gekommen, der laut Pfalzwerke zwischen 47 Minuten und etwas mehr als drei Stunden angedauert hat. Wie der Energieversorger mitteilte, war eine Pappel nahe des Sportplatzes in Berghausen in die Stromleitung gefallen und hatte dadurch bewirkt, dass ein Gittermast-Umspannpunkt abknickte. Deswegen sei es zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz gekommen. Mitarbeiter der Pfalzwerke stellten die Stromversorgung schnellstmöglich wieder her.