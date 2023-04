Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So viele Leute hatte schon lange kein Ereignis mehr auf Speyers Straßen gebracht – zumal im Lockdown: Mehr als 1500 Bürger wurden am 16. Mai auf einem Parkplatz in der Auestraße geimpft, viele weitere sorgten für Staus, kamen aber nicht an die Reihe. Jetzt steht der Termin für eine noch größere Neuauflage fest. Die Organisation soll besser werden.

Es wird Sonntag, der 20. Juni. Initiator Gerald Haupt, promovierter und habilitierter Urologe mit Medizinischem Versorgungszentrum (MVZ) in Speyer, bestätigte den Termin am Dienstag auf Anfrage nach einer internen Planungssitzung. Neben der Polizei seien acht Mitarbeiter der Stadtverwaltung daran beteiligt gewesen. Es gehe darum, die Nachfrage auf sein Impfangebot gegen das Coronavirus in geregelte Bahnen zu lenken. Er engagiere sich dabei, um die Bekämpfung der Pandemie zu beschleunigen, so der auch als Chefarzt im St.-Vincentius-Krankenhaus tätige Haupt. Weitere Gespräche zur Aktion stünden diese Woche an, wichtige Fragen seien aber geklärt.

