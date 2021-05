Das Warten auf die erste Drive-Thru-Impfung gegen Corona in der Auestraße begann für einige in der Nacht. Sie campierten auf freien Parkflächen, um morgens dranzukommen. Um 10.30 Uhr waren von 1600 Astrazeneca-Dosen nur noch 600 übrig. Kurz vor 14 Uhr waren alle aufgebraucht. Hauptproblem: der Verkehr. Was sagen die Beteiligten?

Der Impfkoordinator

Peter Eymann, Stadtfeuerwehrinspekteur und Impfkoordinator der Stadt, war voll des Lobes: „Vor Ort ist es sehr gut gelaufen, obwohl das Team dort so etwas zum ersten Mal macht. Alle haben sich ruckzuck in ihre Rollen eingefunden.“ Die Interessenten seien sehr geduldig gewesen, „und das, obwohl die meisten drei, vier Stunden in der Schlange standen“, sagte Eymann. Kein Hupen, kein Schimpfen habe es gegeben. Stattdessen: „Riesige Freude.“ Auf eines muss – sollte die Aktion wiederholt werden – jedoch geachtet werden. „Die Resonanz ist unglaublich. Entsprechend gab es extreme Rückstaus. Daher müssen wir uns Gedanken machen, wie wir dieser Situation entgegentreten.“

Das Ordnungsamt

„Mit einem derartigen Ansturm haben wir nicht gerechnet“, meinte Uwe Rudingsdorfer, Leiter der Speyerer Verkehrsbehörde. Der Polizei sprach er Anerkennung für deren Arbeit aus. Der Vollzugsdienst der Stadt sorgte mit Absperrungen zudem für Abhilfe. Die Autofahrer kamen aus einem weiten Umkreis. Zu den langen Wartezeiten merkte Rudingsdorfer an: „Fünf Stunden an einem Sonntag für diese Sache sollten erträglich sein.“ Abgeleitet wurden die Geimpften über den E-Center-Parkplatz. Kritisch zu Wort meldete sich am Sonntag Axel Wilke, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, der das Verkehrsmanagement angesichts der Staus auf fast allen Zufahrtsstraßen als „katastrophal“ bezeichnete.

Die Polizei

Hauptkommissar Christian Sauerhöfer bestätigte, dass es wesentlich mehr Zuspruch gab, als angenommen. „Es gab Rückstaus bis zur B9 und zur A61. Auf- und Abfahrten zur Bundesstraße haben wir schließlich gesperrt, da die Situation sonst zu gefährlich geworden wäre“, führte er aus. Auch die Stadtbusse kamen nicht durch. Kurz nach 10 Uhr sei bereits die Auestraße dicht gemacht worden. „Wir haben den Verkehr in beide Richtungen abgeleitet, und die Lage hat sich schnell entspannt“, so Sauerhöfer. Die meisten Emotionen seien der Polizei von den vielen entgegengeschlagen, die weggeschickt werden mussten. Sauerhöfer: „Die Enttäuschung war groß.“

Der Impfling

Joachim Knorr kam als Letzter noch durch, bevor der erste Kreisel von der Wormser Landstraße aus in der Auestraße dicht gemacht wurde. „Um 7 Uhr stand ich schon in Speyer-Nord. Die Leute kamen aus entgegengesetzter Richtung noch aus der Landwehrstraße und nichts ging mehr“, erklärte der Speyerer sein Anfahrtsdilemma. Am Wartturm sei dann zunächst Stillstand angesagt gewesen. „Die Aktion hätte auf Speyerer begrenzt werden müssen“, betonte Knorr. Er selbst ist 67 und hat bislang keinen Impftermin. „Ich habe mich an drei Stellen angemeldet: im Impfzentrum, beim Hausarzt und über die Nachrückerliste“, erzählte er. Alle seine Bekannten seien durch. Zwar habe die Aussicht auf eine Impfdosis gestern motiviert, ein zweites Mal, so Knorr, würde er sich aber nicht mehr stundenlang in die Schlange stellen.

Der Helfer

Mitch Halili, eigentlich Barkeeper in der Bö Bar in Neustadt, lotste gestern die Autofahrer auf dem Parkplatz zum Arztgespräch. „Ich bin seit 5 Uhr wach. Um 6.30 Uhr war Arbeitsbeginn. Wenn ich jetzt aber das Lächeln in den Gesichtern und die Dankbarkeit sehe, hat sich alles gelohnt“, stellte er heraus. Gefreut hat er sich besonders über das gute Feedback der Impflinge. Die Stadt dankte allen Beteiligten an der Aktion, darunter das MVZ Professor Haupt und Kollegen, Bö Fashion, Vincentius-Krankenhaus, Ludwig-Apotheke, E-Center und Polizei.

Die Pflegekraft

„Perfekt“, lautete die erste Bilanz von Beate Lang, die als Impfschwester eine von Dutzenden Helfern im Sonntagseinsatz war. Dann führte sie aus: „Die Wertschätzung ist sehr groß. Viele haben geklatscht und sich wahnsinnig darüber gefreut, es bis hierher geschafft zu haben.“

Der Geschäftsmann

Peter Bödeker waren die zurückliegenden kurzen Nächte anzusehen. Trotzdem: Der Mitinitiator war hochzufrieden. „Die Menschen sind einfach glücklich. Die Aktion war für mich wie ein Weckruf in einer Aufbruchstimmung, gemeinsam etwas zu bewegen.“ Der Standort sei perfekt: „Die Auestraße bietet eine lange Rückstaumöglichkeit. Und selbst wenn es sich staut, ist das in dem Fall keine Behinderung, sondern ein Anstehen für eine nützliche Sache.“

Der Mediziner

„Wir haben mit 150 bis 200 Dosen pro Stunde geplant. Verimpft haben wir 250 bis 300“, informierte Professor Dr. Gerhard Haupt und fügte an: „So schlecht kann die Aktion also nicht gewesen sein.“ Schade fand er, nicht mehr Impfstoff zur Verfügung gehabt zu haben. Nur drei Personen hätten leichte Kreislaufprobleme gehabt, die sich jedoch nach wenigen Minuten wieder legten.

RHEINPFALZ-Kommentar von Patrick Seiler

Wiederholen, aber nicht nur in Speyer!

Die Impfaktion war eine gute Sache mit Nebenwirkungen, von der man viel lernen kann.

Das wünscht sich Deutschland: Impfungen gegen das Corona-Virus, unbürokratisch und vor allem nicht am St.-Nimmerleins-Tag. Die Autoschlangen in und um Speyer, weil es genau hier am Sonntag diese Möglichkeit gab, sind der beste Beleg dafür. Dass damit Staus, Abgase und verärgert abgereiste Interessenten verbunden waren, bestätigt es nur. Also, was tun? Bitte wiederholen, aber nicht nur in Speyer! Wenn Impfstoffe verfügbar sind, könnte es nach deren Freigabe ähnliche Aktionen in vielen Städten geben. Und in die Auestraße dürften bei einer Wiederholung nur SP-, RP- und allenfalls noch GER-Autos fahren, anders ginge es nicht.