Die drei 15 und 19 Jahre alten Jugendlichen und Heranwachsenden, die im Verdacht stehen, am Fasnachtssamstag in Speyer eine 15-jährige Deutsche vergewaltigt zu haben, befinden sich auf freiem Fuß. Wie Hubert Ströber, Leiter der Frankenthaler Staatsanwaltschaft auf Anfrage sagte, lägen derzeit keine Haftgründe vor. „Dazu benötigen wird die Aussage des Mädchens“, so Ströber. Die Jugendliche soll am Donnerstag vernommen werden. Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung liege den Ermittlern ebenfalls noch nicht vor. Dazu, was sich in den Partyräumen der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) St. Joseph abgespielt haben könnte, äußerte sich Ströber „aus ermittlungstaktischen Gründen“ erneut nicht. Die drei Tatverdächtigen deutsch-kroatischer und syrischer Abstammung seien bereits wegen diverser Rohheits- und Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten. Die KJG hatte auf Instagram eine kurze Stellungnahme veröffentlicht, wonach sie sich derzeit nicht äußern wolle „um die Ermittlungsarbeit nicht zu gefährden“. Man „verbitte“ sich jedoch „jegliche Art ausländerfeindlicher und vorverurteilender Hetze“. Wir berichten weiter.